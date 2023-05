Voorproefje op laatste afleveringen Teen Wolf

Teen Wolf komt later dit jaar ten einde en MTV onthulde een nieuwe blik op de allerlaatste afleveringen.

Het zesde seizoen van de serie (in Nederland ook te zien op Netflix) werd opgesplitst in twee delen en op 30 juli start men met de tien laatste afleveringen. Teen Wolf is losjes gebaseerd op de gelijknamige bioscoopfilm met Michael J. Fox uit de jaren tachtig. Op het kleine scherm is het Tyler Posey die zijn leven als middelbare scholier moet combineren met een bestaan als weerwolf. In de laatste tien afleveringen maakt hij zich klaar om te gaan studeren, maar duikt er een nieuwe vijand op uit de schaduw. Voor aanvang van de première op 30 juli, komen verschillende acteurs uit de serie op 20 juli naar Comic-Con, waar bedenker Jeff Davis (nu bezig met War of the Worlds ) eveneens aanwezig zal zijn.