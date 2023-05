Voorproefje op derde reeks Rick and Morty • Nieuws • 29-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het derde seizoen van Rick and Morty kreeg een nieuw opwarmertje. De beelden debuteerden online tijdens een live-stream van Adult Swim.

De makers gaven het afgelopen jaar al verschillende teasers vrij, maar toen ging het in de meest gevallen om losstaand materiaal dat niet noodzakelijk bedoeld was voor het derde seizoen van de animatieserie. Het fragment dat hieronder te zien is zal straks ook gebruikt worden voor een van de nieuwe afleveringen. Momenteel zijn het echter nog (bewegende) storyboards, die al wel door Justin Roiland van stemmen zijn voorzien. Roiland bedacht Rick and Morty met Community -maker Dan Harmon. In de serie reist de excentrieke wetenschapper Rick Sanchez samen met zijn immer nerveuze kleinzoon Morty door een oneindig aantal dimensies. Het filmpje laat zien hoe beide aan de dood ontsnappen en vervolgens op Star Wars -achtige wijze beloond worden.

Het derde seizoen van Rick and Morty krijgt 14 nieuwe afleveringen en zal ergens in 2017 op Adult Swim verschijnen. Een exacte releasedatum voor de nieuwe reeks is er nog niet. De eerste twee seizoenen zijn nu te streamen op Netflix.