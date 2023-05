Voorpret CICGC: Amy Schumer en Larry David • 15-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Voorpret bij een nieuw seizoen Comedians in cars getting coffee, met de greatest hits tot nu toe.

In de webserie Comedians In Cars Getting Coffee combineert Jerry Seinfeld zijn drie favoriete bezigheden: autorijden, koffiedrinken, en ouwehoeren. Elke aflevering nodigt de komiek een bekend persoon uit waarmee hij lekker kan sparren. Met geestige en vooral ongedwongen gesprekken tot gevolg. Voorpret bij het achtste seizoen, dat morgen begint, met de hoogtepunten tot dusver.

Zet Larry David ( Curb Your Enthusiasm ) en Jerry Seinfeld in een koddige Volkskwagen Kever, en het oogt en voelt als een sketch uit Seinfeld , de legendarische sitcom die ze samen schreven. In de allereerste aflevering etaleren ze hun typische geïmproviseerde observatiehumor. Zo weet David zijn echtscheiding terug te leiden naar de dag dat hij stopte met koffiedrinken en overging op thee. Zijn vrouw kon er maar moeilijk aan wennen, tot zijn grote ergernis. ‘Je kunt helemaal niet zien wat ik drink, ik nip op vertrouwde voet door, er komt stoom uit mijn kopje. Wat is het verschil?!’

Comedians in cars getting coffee S8, vanaf 16 juni op comediansincarsgettingcoffee.com