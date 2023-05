Voltron: Legendary Defender • Netflix • 10-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Uit het tijdperk van onuitputtelijk geek-vermaak, de jaren 80, herrijst de machtige Voltron. Met dank aan Netflix.

Bestaande uit vijf robotleeuwen, die bestuurd door menselijke leden van het Voltron Force ook los hun mannetje staan, vecht Voltron als samengestelde superrobot tegen King Zarkon en ander gespuis om ons universum te verdedigen.

De originele serie werd uitgezonden in ’84/’85 en was samengesteld uit afleveringen van de Japanse anime Beast King GoLion. Na een succesvolle eerste run werd de serie gestopt, om in de decennia daarna regelmatig in een iets aangepaste vorm te reïncarneren. Bijvoorbeeld in 1998 met Voltron: The Third Dimension , waarbij de simpele, maar oogstrelende animatiestijl volledig werd vervangen door 3D-computerbeelden. Dat viel niet in de smaak bij fans en net als bij de poging in 2011 met Voltron: Force waren de avonturen van korte duur. Maar met het onuitputtelijke succes van de Transformers -franchise in het achterhoofd, durft Netflix het samen met Dreamworks Animation toch weer aan om Voltron nieuw leven in te blazen. In de nieuwste variant worden vijf tieners van aarde uitgekozen om de robotleeuwen te besturen tijdens een intergalactische oorlog.

Volgens producent Joaquim Dos Santos zijn ze met Voltron: Legendary Defender trouw gebleven aan het origineel om bestaande fans tevreden te stellen, maar heeft het voldoende moderne toevoegingen en aanpassingen om óók een vers publiek aan te spreken. De originele serie wist al fraai scifi met fantasy te mengen en volgens Dos Santos is daar nu de nodige humor en een gevoel van ‘echt gevaar’ aan toegevoegd, om het geheel een epische Game of thrones -feel te geven. Als dat ze daadwerkelijk gelukt is zonder de ziel van Voltron te verliezen heeft Netflix potentieel goud in handen.

Voltron: Legendary Defender, vanaf vandaag op Netflix