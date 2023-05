Volledige trailer voor The Wizard of Lies • Nieuws • 13-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

HBO onthulde de trailer voor The Wizard of Lies. De hoofdrollen in de film zijn voor Robert De Niro en Michelle Pfeiffer.

De Niro geeft gestalte aan belegger en financieel adviseur Bernie Madoff, die in 2008 plots wereldberoemd werd, toen bleek dat hij zijn cliënten voor miljarden dollars had opgelicht. Het was één van de grootste financiële oplichtingspraktijken aller tijden. Pfeiffer is te zien als Ruth Madoff, die al die jaren door haar man in het donker werd gehouden. Ook hun zoon Andrew (Alessandro Nivola) had geen idee van zijn illegale praktijken, iets waar de FBI zijn vraagtekens bij zet. De overige bijrollen zijn voor Nathan Darrow, Kristen Connolly, Lily Rabe en Hank Azaria. The Wizard of Lies werd geregisseerd door Barry Levinson, die eerder met De Niro werkte aan Sleepers, Wag the Dog en What Just Happened?.

The Wizard of Lies gaat op 20 mei in première bij HBO. Bekijk naast de trailer nog een blik achter de schermen. Robert De Niro werkt momenteel ook aan een tv-serie voor Amazon.