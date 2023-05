Volledige trailer voor The Leftovers S3 • Nieuws • 17-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na wat korte teasers onthult HBO nu een volledige trailer voor het derde seizoen van The Leftovers. De afsluitende reeks gaat op 16 april van start.

Het eerste seizoen van de serie werd door showrunner Damon Lindelof (Lost) gebaseerd op het gelijknamige boek van Tom Perrotta. Voor het tweede en nu derde seizoen bedachten Lindelof en Perrotta speciaal voor televisie een vervolg op het verhaal uit het boek. The Leftovers speelt zich af in een wereld, waarin plots 140 miljoen mensen – ongeveer 2% van de wereldbevolking – op mysterieuze wijze van de aardbodem zijn verdwenen. Het tweede seizoen verplaatste de actie van New England naar Texas en het derde seizoen zal zich afspelen in Australië. De cast, met onder meer Justin Theroux en Carrie Coon, bleef wel grotendeels hetzelfde. Het derde seizoen krijgt ook een Nederlands tintje, want Katja Herbers (Divorce) zal straks geïntroduceerd worden als een nieuw personage.

Het derde seizoen van The Leftovers bestaat uit 8 nieuwe afleveringen, geschoten op locatie in Texas en Australië, en dan is het helemaal klaar. De serie trok nooit hele hoge kijkcijfers, maar werd door de prima recensies altijd gesteund door HBO.