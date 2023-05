Volledige trailer voor nieuwe Gilmore Girls • Nieuws • 25-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt met nieuwe afleveringen van Gilmore Girls. Ga alvast even terug naar Stars Hollow met de trailer voor A Year in the Life.

Gilmore Girls: A Year in the Life pakt de draad 9 jaar na het laatste seizoen op. De relatie van Lorelai (Lauren Graham) met Luke (Scott Patterson) is compleet vastgelopen, Rory (Alexis Bledel) kan haar carrière als journaliste in New York maar niet van de grond krijgen en Emily (Kelly Bishop) is volledig overstuur door het onverwachte overlijden van haar man Richard. De nieuwe reeks bestaat uit vier afleveringen met elk een speelduur van 90 minuten. Ze spelen zich allemaal af in een ander jaargetijde. Op 25 november worden ze alle vier tegelijk online gezet, ondanks dat Gilmore Girls-bedenker Amy Sherman-Palladino ze om nostalgische redenen stiekem toch liever één voor één had laten debuteren. Op Netflix kun je momenteel alle voorgaande seizoenen streamen en die zijn ook anno 2016 nog absoluut de moeite van het kijken waard

Het eerste teasertje voor Gilmore Girls: A Year in the Life liet enkel Lorelai en Rory zien, maar in de onderstaande trailer komen nog veel meer oude bekenden voorbij. Naast de trailer kun je overigens ook nog een filmpje met de cast bekijken.