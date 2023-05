Volledig nieuwe trailer voor The Defenders

Uiteraard ontbraken ook The Defenders niet op Comic-Con, waar nieuwe beelden uit de cross-over onthuld werden.

Acteurs Charlie Cox (Daredevil), Krysten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Luke Cage) en Finn Jones (Iron Fist) waren allemaal present bij de presentatie van Marvels nieuwste Netflix-serie. Ze werden vergezeld door onder anderen Sigourney Weaver (Aliens), die gestalte geeft aan de ‘big bad’ Alexandra. In de trailer lijkt ze Elektra (Elodie Yung) weer tot leven gewekt te hebben. Tijdens het panel werd ook onthuld dat Iron Fist een tweede seizoen zal krijgen. Daredevil kreeg al eerder een tweede seizoen en momenteel wordt er tevens gewerkt aan nieuwe afleveringen van Jessica Jones en Luke Cage . Ook Jon Bernthal dook onverwacht op tijdens het panel, om een eerste teaser voor zijn aankomende serie over The Punisher te debuteren. Helaas zijn die beelden (nog) niet online verschenen.