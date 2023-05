VOD Première: Raw • Film , Recensie • 06-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Indrukwekkend en intens ongemakkelijk body-horror drama over een vegetarisch meisje dat vlees, seks en zichzelf ontdekt.

Dat klinkt niet direct als een aanrader misschien, maar Raw is een heel bijzondere en brute combinatie van een ontroerend coming-of-age drama over een seksueel ontwakende jonge vrouw en een intens bloederige, gore en schokkende horrorfilm. Raw (Franse titel Grave) is zó buitengewoon dat de film lastig te vergelijken is met andere films. Pure horror is het zeker niet. Sterker nog, typische horror-fans zullen beslist overweg kunnen met de vele liters filmbloed die worden geplengd maar wellicht geschokt zijn door de rauwe seks en de zelfverzekerde vrouwelijke lichamelijkheid van de personages. Het horror-genre is gevuld met hardnekkige maagden die als enige aan de kettingzaag ontsnappen en niet met, zoals in Raw, staand pissende meisjes die elkaars schaamhaar waxen. Regisseuse Julia Ducournau wilde een zeer lichamelijke film maken over het verlies van onschuld en het omarmen (of verwerpen) van je eigen unieke - en afwijkende - identiteit. Dat is haar in alle opzichten gelukt.

De identiteit van Justine (vernoemd naar het personage uit het werk van Markies de Sade) is in het begin van de film een groot vraagteken, ook voor zichzelf. Ze is in elk geval introvert en verlegen. Als ze door haar ouders naar de veterinaire universiteit wordt gebracht waarop haar zus ook zit (de hele familie is veearts), gaat ze een intense ontgroening tegemoet. De studenten wonen op de campus en tijdens de groentijd verandert die in een sociale snelkookpan waarin de feuten door de ouderejaars onder andere gedwongen worden om rauwe ingewanden te eten. Justine, die haar hele leven al een strikte vegetariër is, kan dat onmogelijk en weigert maar wordt gedwongen door haar zus, die een van de ouderejaars is. Het consumeren van vlees blijkt voor Justine een soort maag-ontmaagding, een zeer lichamelijke ervaring die de poort openzet naar een extreme hunkering naar vlees. De parallellen tussen het consumeren van vlees en van vleselijke geneugten ontgaan haar niet: Justine verandert in een carnaal roofdier, zowel seksueel als culinair. Haar identiteit ontwaakt en van een verbaasd om zich heen kijkend argeloos schepsel kantelt haar persoonlijkheid naar die van een zelfverzekerde einzelgänger, een transformatie waaraan haar zus niet kan wennen. Actrice Garance Marillier zet Justine's metamorfose heel goed neer; haar onschuldige blik verandert in een priemende. Ook als de boel faliekant uit de rails loopt, blijft Justine moedig zichzelf temidden van de feestende en beestende meute studenten:

Raw is niet geschikt voor heel tere zielen, maar voor wie niet wegkijkt is de film een bijna lichamelijke belevenis, net zo'n achtbaanritje als volwassen worden maar dan in een extreme versie, gecomprimeerd tot 99 bloedrode minuten. En Justine zal je niet snel vergeten.

Raw is te streamen bij KPN, Telfort, Tele2, Pathé Thuis, XS4ALL, Moviemax en Online.nl

De bijzonder effectieve filmmuziek van de Engelse componist Jim Williams staat op Spotify: