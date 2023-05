VOD Première: The Founder • Film , Recensie • 09-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

In The Founder zien we hoe een man genaamd Ray Kroc het fast food concept van de gebroeders Dick en Mac McDonald jatte, verpestte en er vervolgens steenrijk mee werd.

Zoals bij veel goede ideeën is het eigenlijk vooral bizar dat niemand er eerder op kwam: het lopende-band concept uit autofabrieken toepassen op het bereiden van eten. In 1948 openden de broers Dick en Mac McDonald een hamburgerrestaurant bij San Bernardino, California, waar je zeer snel je burger kreeg omdat die door een hele serie van snel werkende koks werd geassembleerd. Hij was ook de helft goedkoper dan elders. Na een aarzelende start sloeg dit idee uiteraard aan bij het publiek. De moreel hoogstaande en zeer voorzichtige broers besloten hun concept dus bescheiden uit te bouwen; misschien nog een paar restaurants. Ze wilden niet te grootschalig worden want ze stonden erop totale controle te houden over de blijkbaar uitstekende kwaliteit van het eten dat uit hun naam bij McDonald’s werd verkocht. Het zijn in The Founder goeiige, nogal naïeve kerels. Mac wordt gespeeld door John Carroll Lynch (Twisty the Clown uit American Horror Story) en Dick door de onvolprezen Nick Offerman (Ron Swanson uit Parks and Recreation).

Enter Ray Kroc, gespeeld door Michael Keaton (hoofdrolspeler van Birdman). Ray is een niet erg succesvolle verkoper van milkshake machines en komt op die manier in aanraking met de broers en hun concept:

Ray krijgt visioenen: wat nou als je dit én enorm opschaalt én goedkopere ingrediënten gaat gebruiken? The sky is the limit. En inderdaad, The Founder toont op entertainende maar ook tamelijk droef stemmende wijze hoe Ray Kroc eerst franchise-nemer wordt en de brave broers vervolgens in zes jaar tijd opzij schuift en totaal bezwendeld. Ze worden afgescheept voor een fooi en mogen hun eigen naam niet eens meer gebruiken. Met afgrijzen moesten ze toezien hoe die naam aan een wereldwijde zegetocht begon: op dit moment meer dan 30.000 restaurants in 119 landen, 68 miljoen klanten per dag. Het had zelfs weinig gescheeld of ook de ruimte was niet veilig voor McDonald’s; ze stonden op het punt een uiteindelijk afgelaste NASA missie te sponsoren naar de asteroïde 449 Hamburga. Dat feit ontbreekt in de film, maar het is fascinerend om te zien hoe Ray Kroc, redelijk genuanceerd gespeeld door Keaton, erin slaagt om totaal op de loop te gaan met andermans idee.

De trailer:

The Founder is te streamen op KPN, Ziggo, MeJane. MovieMax, online.nl , Tele2, Telfort, Pathé Thuis en XS4ALL.