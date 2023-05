VOD Filmklassieker: Sunset Boulevard (1950) • Film , Recensie • 02-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Bijna zeventig jaar oud maar merkwaardig modern, dit scherpe portret van de haaienvijver die Hollywood heet.

Sunset Boulevard gaat over hoe meedogenloos Hollywood de mensen die er werken behandelt en hoe opportunistisch je er wordt als je niet oppast. Gloria Swanson speelt de uitgerangeerde filmdiva Norma Desmond die de overstap van stomme films naar ‘talking pictures’ niet heeft kunnen maken en in de vergetelheid is geraakt, wat precies is wat actrice Gloria Swanson zelf ook was overkomen. William Holden speelt de sappelende scenarioschrijver Joe die bij toeval in haar vervallen huis verzeild raakt en, als ze enorm rijk blijkt, haar avances niet afwijst ondanks dat ze heel veel ouder is dan hij en zo gek als een deur. Ze meent dat er een comeback inzit voor haar en hij laat haar in die waan. Dit is hun eerste ontmoeting:

De dialogen zijn messcherp; Sunset Boulevard is een van gaafste film noirs die Hollywood in die jaren afleverde, gemaakt door de van oorsprong Duitse regisseur Billy Wilder (Double Indemnity, Some Like It Hot) die zelf aan het script meeschreef en daar een Oscar voor won. Ander Oscars bleven uit doordat sommigen in Hollywood not amused waren over de manier waarop Wilder de filmindustrie neerzette: als een verzameling hypocriete op geld beluste wolven waartussen heel veel kansloze lammeren terechtkomen. Van die laatste categorie is de script editor Betty (Nancy Olsen), de enige die moreel deugt en verliefd wordt op Joe, die langzamerhand gaat twijfelen aan zijn relatie met Norma als die heel, heel erg eng en vreemd begint te doen. Dat alles niet goed gaat aflopen voor Joe, wisten wij al vanaf het begin: in de beroemde openingsscène zien we hem dood in een zwembad liggen terwijl hij in voice-over uitlegt wie hij is en hoe hij in dat zwembad verzeild is geraakt. Het is een van de vele gave vondsten in deze gave film, die een paar jaar geleden beeldje voor beeldje werd gerestaureerd, zodat hij eruit ziet alsof hij gisteren geschoten is (afgezien van het zwart/wit dan). Een onmisbare film en de beste ‘film-over-film’ ooit gemaakt.

Sunset Boulevard (1950) staat voor een paar euro op iTunes