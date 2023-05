VOD Filmklassieker: Le conseguenze dell'amore (2004) • Film , Recensie • 21-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Lang vóór The Young Pope en La grande bellezza maakte regisseur Paolo Sorrentino kleinere films. Dit is de mooiste.

Zo extravagant en lawaaierig als La grande bellezza was, zo rustig en bedachtzaam is Le conseguenze dell'amore, maar wel even cool en met dezelfde fantastische hoofdrolspeler: Toni Servillo. Hier speelt hij de ultieme eenzame man Titta, type vijftiger in net pak, die zich al jaren gedwongen ziet om saaie handelingen te verrichten voor de maffia. Iets met een koffer en een discrete Zwitserse bank. Hij woont in een chic Zwitsers hotel, vlakbij de bank. Een gescheiden man wiens kinderen niet meer met hem willen praten die slechts wacht op de wekelijkse koffer: een leeg bestaan, zo geeft Titta grif toe in de voice-over. Hij verdrijft die leegte niet met menselijk contact, waartoe hij niet meer in staat is, maar door iedere woensdagmorgen om 10:00 stipt een shot heroïne te nemen. Deze comfortabele maar inhouds- en liefdeloze situatie verandert als de serveerster van het hotel het niet meer pikt dat hij nooit gedag zegt. Langzaam kantelt zijn leven richting menselijkheid, maar dat wordt direct door het noodlot afgestraft:

De diep melancholische rol van de kettingrokende Toni Servillo, de hippe muziek en de zwaar gestileerde decors en cameravoering zijn typisch voor het latere werk van regisseur Sorrentino, maar vooral de sensitiviteit valt op: onthechting, eenzaamheid en de oprechte maar deels futiele pogingen om te ontsnappen aan die eenzaamheid worden je virtuoos ingewreven: de consequenties van liefde zijn hier bijna ondragelijk. Denk echter niet dat Le conseguenze dell'amore somber is, het is een meesterlijke film over de pijn van het zijn van een ontluikende en sublieme filmmaker - dit was pas zijn tweede speelfilm.

Le conseguenze dell'amore is te streamen via Cinetree