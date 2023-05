Netflix en Jerry Lewis (1926-2017): The King of Comedy • Netflix , Film , Recensie • 21-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie Netflix afspeurt op de overleden komiek Jerry Lewis, stuit op The King of Comedy. Kijk verder op het web en je stuit op een van de wonderlijkste interviews ooit gemaakt.

Lang voordat Leonardo DiCaprio de favoriete acteur werd van de Amerikaanse regisseur Martin Scorsese, was Robert De Niro dat. Wie Scorsese & De Niro zegt, denkt meestal aan Mean Streets , Raging Bull en natuurlijk Taxi Driver, maar de pijnlijke komedie The King of Comedy is misschien wel de gaafste samenwerking tussen die twee. De Niro speelt Rupert Pupkin, een halve psychopaat die nog gestoorder is dan Travis 'Are you looking at me?' Bickle uit Taxi Driver. De stoornis waaraan pseudo-komiek Pupkin leidt, is de ziekelijke drang om beroemd te willen zijn. Hij is extreem fan van talkshowpresentator Jerry Langford, onvergetelijk gespeeld door de destijds zeer beroemde komiek Jerry Lewis, maar wil eigenlijk het liefst diens plaats innemen. Het enige doel van Pupkin is roem. Hij is er zo door geobsedeerd dat hij in zijn kelder - hij woont nog bij zijn moeder - een talkshow-set heeft nagebouwd, waar hij eindeloze monologen houdt als de presentator van zijn eigen programma, omringd door kartonnen foto's van de beroemdheden die te gast zijn en begeleid door een geluidsband met gelach en applaus. Omdat het in werkelijkheid niet opschiet met zijn roem - hij heeft talent noch ervaring - besluit Pupkin tot een drastisch plan: de ontvoering van Langdon. Zijn eis is een gastoptreden in diens show.

The King of Comedy is een vrij unieke kijkervaring. De voornaamste emotie waardoor je als kijker bijna twee uur lang overmand wordt, is een diepe gêne voor het gedrag van Pupkin. Zijn verlangen naar faam en de volstrekt schaamteloze manier waarop hij tot het uiterste gaat om haar te bereiken, zijn zeldzaam pijnlijk - Robert De Niro voorziet het begrip tenenkrommend van nieuwe dimensies. De film is een kwart eeuw oud (wat een prachtig beeld geeft van het New York en de mode van de jaren tachtig), maar beschikt over voorspellende gaven: hij loopt vooruit op onze van media en roem doordrenkte cultuur, vol van narcisme à la de Kardashians, die net als Pupkin hun beroemdheid ontlenen aan het beroemd zijn, zonder duidelijke talenten.

The King of Comedy flopte financieel en werd gemengd ontvangen door de recensenten, die na de drie eerdere films van het duo Scorsese-De Niro moeite hadden met een De Niro die ineens geen macho, maar een schlemiel neerzette. Door spanningen tijdens de opnames kwam er tijdelijk een einde aan de samenwerking tussen de regisseur en zijn geliefde hoofdrolspeler. Die spanningen werden mede veroorzaakt door Jerry Lewis, naar verluidt een nogal onaangenaam mens. Tja, dat doet roem met je. Wie Lewis' hoogmoed in actie wil zien, bekijkt het bizarre, tenenkrommende interview dat de komiek onlangs gaf aan The Hollywood Reporter. Ongenadig gênant en een mooie voorbereiding op The King of Comedy:

The King of Comedy staat op Netflix.