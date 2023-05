VOD Filmklassieker: The Good Girl (2002) • Netflix , Recensie • 17-09-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Fascinerend indie-uitstapje van destijds extreem populaire Friends-actrice Jennifer Aniston, die duidelijk even genoeg had van Rachel. Met vroege rollen van Zooey Deschanel (New Girl) en Jake Gyllenhaal.

Je bent dertig, hebt een betekenisloos en kinderloos huwelijk met een blowende huisschilder, woont nog steeds in het stomme Amerikaanse stadje waarin je opgroeide, je ziet er uit als Jennifer Aniston die een jaar niet geslapen heeft en het leven lacht je niet meer toe, het huilt je toe. Niet keihard jankend, met dikke tranen, meer als een eeuwige slome motregen. In machteloze berusting werk je met je intens verveelde collega's in een lokale supermarkt toe naar een soort gemeenschappelijke vorm van vroege dementie.

In die miserabele depressieve staat komt Justine (Aniston) de 22-jarige Holden tegen, een getroebleerde romanticus en would-be schrijver (Gyllenhaal) wiens Weltschmerz-lifestyle ze aanvankelijk interessant vindt, totdat ze inziet dat hij net zo'n klein kind is als haar echtgenoot Phil (John C. Reilly). Maar dan is het al aan de late kant en zit ze al diep in de relationele problemen. Alleen haar brave karakter kan de boel eventueel nog redden, een opgave waaraan ze zich zuchtend en steunend zet.

Gek genoeg is dit toch een prettige film.

The Good Girl is een romtrag, een romantische tragedie met gelukkig heel veel wrange humor, waardoor je niet somber wordt. De film is lekker kort (90 minuten) en heel klein gehouden; je zit voortdurend in Justine's benauwende kringetje, wat ook het punt is: ze zit totaal opgesloten in een leven dat haar niet was voorgespiegeld en zelfs haar poging tot uitbraak is tamelijk treurig. Maar gezegd moet worden dat de film uitdrukkelijk veel beter is dan deze waardeloze en met spoilers volgeladen trailer doet vermoeden - je kunt hem ook overslaan dus:

Aniston is erg goed. Aan de vooravond van de laatste twee seizoenen Friends - waar ze in totaal 44 miljoen dollar voor zou opstrijken, toch een lichtpuntje - somberde ze zich in 2002 met verve door The Good Girl heen en toonde waartoe ze als actrice nog meer in staat was, beyond Friends. Dat had ze een paar jaar eerder ook al gedaan met een rol als verveelde serveerster in de heerlijke kantoorkomedie Office Space (zie Google Play). Helaas hield ze er snel weer mee op want in de decennia daarna volgden standaard romkoms waarin ze gewoon weer een glamoureus Rachel-type is, met als andere geslaagde uitzondering de nymfomane x-rated tandarts in Horrible Bosses (bij bijna alle kabelaars on demand). Ook de andere acteurs zijn prima: Zooey Deschanel (tegenwoordig ster van New Girl ) speelt haar eerste grote bijrol als de vuilbekkende verkoopster Cheryl, John C. Reilly (Kong Skull Island) is als altijd gedenkwaardig en Jake Gyllenhaal, in zijn eerste rol na zijn doorbraak Donnie Darko, is fijn larmoyant als de ontroostbare maar gestoorde Holden.

Voor hem is het script eigenlijk het meest meedogenloos; voor de anderen blijkt er toch een vorm van redding in zicht, goddank. Dat script is van Mike White, scriptschrijver en regisseur van de goed ontvangen Ben Stiller-film Brad's Status, binnenkort in de bioscoop. Wij kijken ook uit naar de nieuwe tv-serie van Aniston.

The Good Girl is te streamen op Netflix