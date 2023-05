VOD Filmklassieker: Get Shorty (1995) • Netflix , Recensie • 03-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Fijne misdaad komedie met John Travolta en Gene Hackman naar een boek van de grappigste Amerikaanse thrillerschrijver ooit: Elmore Leonard. Sinds twee weken ook te zien als tv-serie.

Elmore Leonard schreef geweldige hard-boiled misdaadromans die zich goed leenden tot verfilming: Jackie Brown, Out of Sight en Get Shorty zijn de beste en bekendste. Get Shorty staat sinds kort op Netflix en gaat over een zeer in film geïnteresseerde enforcer van de maffia, gespeeld door John Travolta. Chili Palmer is een zeer coole, zeer imponerende en zeer effectieve spierbundel die zijn natuurlijke overwicht in dienst stelt van zijn maffiabaas maar daar niet bijzonder veel plezier in heeft. Chili weet wel dat hij zijn vak verstaat; hier eist hij zijn jas op van een mede-maffioos:

Zijn werkwijze is dus eenvoudig en accuraat, maar pas als hij beroepshalve in Hollywood terechtkomt, raakt hij gepassioneerd over een vak dat hij écht wil uitoefenen: filmproducent. Chili combineert zijn bezigheden voor de maffia - hij moet in LA $ 300.000 terughalen - met het investeren in een film van een door Gene Hackman gespeelde filmproducent. De maffia en de showbiz blijken een hoop raakvlakken te hebben en Chili bloeit helemaal op:

Get Shorty is snel, cool en loopt over van de liefde voor cinema. Travolta - die rond 1995 een kortstondige opleving van zijn carrière meemaakte na zijn herontdekking in Tarantino's Pulp Fiction - is geknipt voor de rol en de regie van Barry Sonnenfeld - begonnen als cameraman van de Coen broers in hun eerste films - is vloeiend. Als je zin hebt in eenvoudig maar virtuoos Hollywood vermaak, is Get Shorty je weekend film.

Sinds een paar weken is op het Amerikaanse kanaal Epix de tv-serie Get Shorty te zien, in tegenstelling tot de film slechts deels gebaseerd op Elmore Leonard's boek. In de serie is de hoofdpersoon een Ierse gangster die in Hollywood verzeild raakt en zich daar ook ontpopt tot film-producent. Aflevering één blijkt heel mooi gefilmd, de dialogen zijn perfect en de acteurs ook: je merkt derhalve bijna niet dat de hoofdpersoon - hier een melancholieke intellectuele moordenaar - als karakter totaal ongeloofwaardig is. John Travolta is in Get Shorty een volkomen geloofwaardige hoofdpersoon, hoe cartoonesk ook. De vervolgfilm Be Cool uit 2005, ook met Travolta en ook op Netflix, kan beter vermeden worden.

Get Shorty is te streamen op Netflix en iTunes