VOD Filmklassieker: The Game (1997) • Film , Recensie • 02-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Soms is een mind-fuck precies wat je nodig hebt. Niets zo nuttig bij het wegblazen van de spinnenwebben in je hoofd als wat stevige mitrailleursalvo's en een valse blondine. Hoewel een pietsje geforceerd, intrigeert David Fincher's The Game na twintig jaar nog steeds.

Je drinkt whisky op je exclusieve club, je golft er in je schaarse vrije tijd zo'n beetje op los, je bent als investeerder verantwoordelijk voor zeshonderd miljoen dollar en iedereen trilt en beeft als jij opdrachten uitdeelt aan je onderdanige voetvolk. Intussen zit je je met een sigaar in je hoofd onnoemelijk te vervelen in je gigantische stadspaleis en doe je heel onaardig tegen iedereen om je heen, vooral tegen de schaarse mensen (broer, ex-vrouw) die nog het meest om je geven. Zo'n vent is Nicholas Van Orton, een Amerikaanse adeltuit met een vadercomplex van een jaartje of vijftig, kundig gespeeld door Michael Douglas, sinds de film Wall Street de go-to-guy voor regisseurs die een strak in het pak gesneden bedrijfs-asshole zoeken. Nicholas is aan het begin van The Game jarig en is zonder het zelf te beseffen op een dieptepunt in zijn machtige maar miserabele leventje aangeland. Broer Conrad (Sean Penn) vindt het welletjes en geeft Nicholas hèt verjaardagscadeau 'voor de man die alles al heeft': een spelletje, georganiseerd door het exclusieve evenementenbureau Consumer Recreation Services. Je wordt uitgenodigd op hun peperdurele burelen, doet wat psychologische en fysieke tests en je gaat naar huis. Wacht maar af, is het enige dat je wordt verteld. En dan begint op een gegeven (maar onverwacht) moment Het Spel:

Regisseur David Fincher (Gone Girl, The Social Network) hield zich in die tijd vaker bezig met mind-fucks in zijn films (Seven en Fight Club bijvoorbeeld) en in The Game houdt hij zowel de hoofdpersonen als de kijker heel lang in een effectieve psychologische wurggreep. De ingedutte Nicholas wordt, op sleeptouw genomen door de mysterieuze Christine (Deborah Kara Unger), eindelijk weer eens flink getest en gestrest. De ontknoping van het steeds raadselachtigere drama kan alleen maar tegenvallen en doet dat dus ook een beetje en de film verdraagt opnieuw kijken niet erg goed, maar als je hem nog nooit gezien hebt, is The Game een heerlijk alternatieve werkelijkheids-spelletje waarvan je liever niet teveel weet van tevoren. Gewoon kijken als je zin hebt in een ongebruikelijke thriller.

The Game is te streamen op Netflix, KPN, Online.nl en iTunes