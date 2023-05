Virginia Madsen verlaat Designated Survivor

Virginia Madsen liet op sociale media weten dat ze niet te zien zal zijn in het tweede seizoen van Designated Survivor.

De dramaserie draait om overheidsmedewerker Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) die als ‘designated survivor’ tot zijn grote schrik wordt ingezworen als president, wanneer alle belangrijke politici plots om het leven komen bij een bomaanslag. Madsen had een gastrol als de concurrerende ‘designated survivor’ Kimble Hookstraten. Na een aantal clashes met het personage van Sutherland, was te zien hoe ze aan het einde van seizoen één de positie van Secretary of Education op zich nam. Die conclusie leek haar al van het echte speelveld te verwijderen, iets dat Madsen bevestigde op Twitter. ‘Het was een fantastische rol, maar ik denk dat de makers nu andere verhalen willen vertellen’, schreef de actrice op Twitter. ‘Als het aan mij ligt kom ik zeker nog ooit een keer terug.'