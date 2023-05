Virginia Madsen naast Kiefer Sutherland in Designated Survivor • Nieuws • 28-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Volgens Deadline zal Virginia Madsen te zien zijn in Designated Survivor. De actrice uit Candyman en Sideways – waarvoor ze een Oscarnominatie ontving – krijgt een grote gastrol in het eerste seizoen van de politieke thriller, die eind september in première gaat op ABC.

Een designated survivor is iemand die tijdens bijeenkomsten van belangrijke politici op een afgezonderde locatie wordt beschermd. Op die manier staan er toch nog mogelijke opvolgers klaar, mochten de president en de vicepresident bij een ramp om het leven komen. In de serie wordt Kiefer Sutherland ( 24 ) plots ingezworen als president, nadat zijn voorganger bij een aanslag om het leven komt. Madsen speelt een designated survivor van een rivaliserende partij, die eerst Sutherland lijkt te steunen, maar dan toch een eigen agenda blijkt te hebben.

Virginia Madsen – overigens de zus van acteur Michael Madsen – was begin dit jaar te zien als de moeder van Jennifer Lawrence in de dramafilm Joy. Onlangs rondde ze de opnamen van de nieuwe CBS-serie American Gothic af. Op CBS krijgt ze binnenkort ook weer een klein gastrolletje in Elementary. Bekijk hieronder de trailer voor Designated Survivor. Naast Sutherland heeft ook Natasha McElhone ( Califonication ) een vast rol in de dramaserie. Binnenkort lees je op De Lagarde een terugblik op Touch, een andere serie met Sutherland.