Vince Gilligan maakt miniserie voor HBO

Vince Gilligan ( Breaking Bad , Better Call Saul ) gaat voor betaalzender HBO aan de slag met een miniserie over de cultleider Jim Jones. Hij zal het project schrijven en produceren.

Het boek dat voor de verfilming gebruikt gaat worden heet Raven: The Untold Story of Jim Jones and His People , maar die titel wordt voor de serie ingekort tot simpelweg Raven. De miniserie vertelt het waargebeurde verhaal van de leider van de Peoples Temple cult, die eind jaren zeventig een grote groep volgers zover kreeg om massaal zelfmoord te plegen. Michelle MacLaren is aangesteld om Raven te regisseren. MacLaren is een oude bekende van Gilligan; ze werkte namelijk eerder met hem aan Breaking Bad en The X-Files. Voor HBO regisseerde ze al eens een aantal afleveringen van Game of Thrones.

Met Raven zal Gilligan voor het eerst in lange tijd zijn Breaking Bad -universum weer even verlaten. Na het eindigen van Breaking Bad in 2013, dook hij meteen in de productie van de spin-off Better Call Saul. Het tweede seizoen van die serie werd onlangs genomineerd voor twee Emmy's. Gilligan was ook nog even producent van het inmiddels gestopte Battle Creek , een komische politieserie gebaseerd op één van zijn oude scripts.