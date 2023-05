Vijfde Game of Thrones spin-off in de maak

George R.R. Martin vertelt dat er bij HBO gewerkt wordt aan ook een vijfde spin-off van het door hem bedachte Game of Thrones.

Begin deze maand kondigde HBO vier nieuwe series aan, die zich allemaal af zullen spelen in de Game of Thrones-wereld. Volgens Martin werkte men aan vier potentiële scripts toen hij vorig week aankwam in Los Angeles, maar waren dat er alweer vijf geworden toen hij het kantoor van HBO verliet. Hij mag de naam van de vijfde schrijver nog niet prijsgeven. Martin gaf daarnaast aan dat hij geen fan is van de term spin-off. Volgens hem worden het nieuwe verhalen die zich afspelen in het ‘secundaire universum’ (een term bedacht door Lord of the Rings-schrijver Tolkien) van zijn A Song of Ice and Fire-boeken. Hij verklapte dat het gaat om prequels, die zich afspelen vóór de huidige Game of Thrones -serie.