Video: de verwijzingen in Stranger Things S1

De Netflix-serie Stanger Things – lees onze recensie – is één grote ode aan de sciencefiction- en fantasy-films ut de jaren tachtig. Voor de mensen die de serie al gezien hebben, is hier hieronder een compilatie te zien, waarin de eighties -verwijzingen samen met het bronmateriaal op een rij worden gezet.

Zo zien we dat de serie hommages bevat aan onder meer The Goonies van Richard Donner, Stand By Me van Rob Reiner, E.T. van Steven Spielberg en – hoewel technisch gezien geen film uit de jaren 80 – Alien van Ridley Scott. Stranger Things werd wereldwijd ontzettend goed ontvangen en hoewel een tweede seizoen nog niet officieel is aangekondigd door Netflix, lijkt dat slechts een kwestie van tijd. De laatste aflevering liet de deur openstaan voor een vervolg en ook de makers zelf lieten weten nog voldoende ideeën te hebben voor toekomstige seizoenen.

In Stranger Things zet de verdwijning van een jongetje een kettingreactie in werking. Als zijn door Winona Ryder ( Beetlejuice , Dracula ) gespeelde moeder met hulp van vrienden, familie en de lokale politie zoekt naar antwoorden, wordt iedereen meegezogen in een mysterie vol geheime overheidsexperimenten en bovennatuurlijke krachten. Lees ook ons artikel over hoe de invloeden op Stranger Things destijds op hun beurt geïnspireerd werden door nostalgie.