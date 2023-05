Video: SNL persifleert gelekte tape van Trump • Nieuws • 11-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na het succes van de eerste sketch , was Alec Baldwin het afgelopen weekend direct weer te zien als Donald Trump in Saturday Night Live. Bekijk het fragment hieronder terug.

De sketch opent met het debat tussen Vice Presidentskandidaten Tim Kaine en Mike Pence. Wanneer Pence claimt dat Trump nog nooit een vrouwonvriendelijk woord in de mond heeft genomen, wordt het debat onderbroken door CNN, waarbij Brooke Baldwin (Cecily Strong) brekend nieuws heeft over het lekken van de obscene opmerkingen die Trump in 2005 maakte tegenover presentator Billy Bush. Daarna wordt de uitzending plots nogmaals onderbroken door Trump (Baldwin) zelf, die verklaarde dat hij zijn opmerkingen over het vastgrijpen van bepaalde vrouwelijke lichaamsdelen maakte toen hij nog een ‘jonge en kinderachtige man van 59 was’. Uiteraard duikt ook Kate McKinnon in de sketch op als Hillary Clinton, die tussen het feestgedruis door even laat weten dat ze Trumps opmerkingen verschrikkelijk vindt.

Het debat van zondagnacht kwam voor SNL net te laat, maar de gelekte audio / video kwam voor de makers nog net op tijd om nog mee te nemen. De tape had grote gevolgen voor Trump en ook Billy Bush is inmiddels door geschorst door NBC News. Volgende week zal ongetwijfeld het tweede presidentiële debat door SNL op de hak genomen worden, gevolgd door het derde en laatste debat een week later.