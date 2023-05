Video: SNL persifleert debat Trump en Clinton

In tien minuten werd het anderhalf uur durende debat tussen presidentskandidaten Donald Trump (Alec Baldwin) en Hillary Clinton (Kate McKinnon) door de mangel gehaald. Zoals was te verwachten moest vooral Trump eraan geloven; de schrijvers van het programma lieten Baldwin verwijzingen maken naar onder meer zijn slecht werkende microfoon, zijn constante onderbrekingen en zijn vrouwonvriendelijke opmerkingen. De eerste aflevering van het 42ste seizoen van Saturday Night Live , gepresenteerd door actrice Margot Robbie, was de best bekeken seizoensopener in 8 jaar tijd. De laatste keer dat NBC met een eerste aflevering van Saturday Night Live zulke hoog kijkcijfers scoorde, was in het verkiezingsjaar dat Tina Fey voor het eerst gestalte gaf aan Sarah Palin.