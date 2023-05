Video: rond de tafel met de beste showrunners

The Hollywood Reporter gaf deze week hun ‘roundtable’ met de bekendste showrunners uit televisieland vrij.

Het panel bestond dit jaar uit Ava DuVernay, Ryan Murphy, Noah Hawley, Lisa Joy, Jenji Kohan en David E. Kelley. DuVernay is een producent van Greenleaf (te zien op Netflix) en bedacht tevens de serie Queen Sugar, beide afkomstig van de televisiezender van Oprah Winfrey. Ryan Murphy heeft ondertussen een imperium opgebouwd op FX, met series als Feud en American Horror Story . Ook Noah Hawley is succesvol op FX met series als Fargo en Legion . Lisa Joy is met haar man Jonathan Nolan verantwoordelijk voor Westworld op HBO. Jenji Kohan bedacht de serie Orange is the New Black voor Netflix en is daar tevens producent van GLOW . Tot slot gooide David E. Kelley dit jaar hoge ogen met Big Little Lies op HBO. Daarnaast was hij onlangs ook verantwoordelijk voor Goliath op Amazon.