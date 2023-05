Video: Robert Redford en Jane Fonda op Netflix

Netflix blikt met Robert Redford en Jane Fonda terug op hun voorgaande films samen.

De acteur en actrice herenigden onlangs voor de romantische Netflix-film Our Souls at Night . Daarin spelen ze een weduwe en een weduwnaar, die op hun oude dag een hechte band met elkaar opbouwen en uiteindelijk nog een laatste keer de liefde vinden. Our Souls at Night markeert de vierde keer dat Fonda en Redford het scherm delen. In de jaren 60 waren ze te zien in The Chase en Barefoot in the Park en in de jaren 70 werkten ze voor de derde keer samen aan The Electric Horseman. De chemie van toen is weer overduidelijk aanwezig in de nieuwe film, mede doordat Fonda en Redford door de jaren heen altijd goede vrienden zijn gebleven. Our Souls at Night is nu te bekijken op Netflix.