Video: Madonna doet Carpool Karaoke

James Corden had voor zijn meest recente editie van Carpool Karaoke niemand minder dan Madonna in de auto. Bekijk het filmpje.

Het drukke verkeer in New York geeft Corden alle tijd om een twerkende Madonna het hemd van het lijf te vragen. Ondertussen passeren uiteraard veel bekende nummers uit de catalogus van de zangeres de revue, zoals Vogue, Papa Don’t Preach en Don’t Cry For Me Argentina uit Evita. Ze doet zelfs nog wat verhalen over haar relatie met Michael Jackson uit de doeken. Carpool Karaoke is één van de meest populaire onderdelen van The Late Late Show with James Corden. Eerder gingen de edities met onder anderen Adele en Michelle Obama al binnen de kortste keren viral. Apple merkte dat de gezongen nummers na de uitzending altijd enorm vaak gedownload worden via iTunes. Daarom werken zij nu aan een Carpool Karaoke tv-serie, die geproduceerd wordt door Corden zelf.