Video: intro voor fictieve Indiana Jones cartoonserie

De Nederlandse designer en animator Patrick Schoenmaker heeft een kort animatiefilmpje met Indiana Jones online gezet. Vijf jaar lang werkte hij aan zijn passieproject.

Schoenmaker ontwierp eerder al door Lucasfilm goedgekeurd artwork van de Indiana Jones -serie voor Acme Archives. Hij is sinds het zien van Raiders of The Lost Ark van regisseur Steven Spielberg een gigantische fan van de door Harrison Ford gespeelde archeoloog. Na de release van Indiana Jones & The Kingdom of the Crystal Skull in 2008 was er geen uitzicht op een vijfde film in de franchise en dus besloot hij zelf maar een onofficieel project met het personage op te zetten. Vijf jaar later is het resultaat online te bewonderen; een openingsfilmpje van een fictieve Indiana Jones -tekenfilmserie die (nog) niet bestaat. In iets meer dan een minuut zien we Indy oude tempels betreden, nazi's bevechten en met zijn zweep over krokodillen heen slingeren.