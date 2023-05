Video: Gilmore Girls-cast haalt herinneringen op • Nieuws • 06-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 25 november worden Netflix-abonnees getrakteerd op nieuwe afleveringen van Gilmore Girls. Om dat te vieren blikt de cast terug op hun favoriete momenten tot nu toe.

In de video komen uiteraard Lauren Graham en Alexis Bledel aan het woord, maar verder halen ook Milo Ventimiglia, Jared Padalecki, Keiko Agena, Scott Patterson en Liza Weil herinneringen op. Het is inmiddels alweer 16 jaar geleden dat Gilmore Girls debuteerde op de Amerikaanse televisie. Na het einde van de serie in 2007, waren er jarenlang geruchten over een mogelijke reünie, maar tot concrete plannen kwam het niet. Totdat Netflix te hulp schoot en Gilmore Girls -bedenker Amy Sherman-Palladino de mogelijkheid bood om met 4 nieuwe afleveringen te laten zien hoe de personages er nu voorstaan. Dat aantal lijkt misschien weinig, maar elke aflevering heeft een speelduur van maar liefst 90 minuten. Bekijk alvast de eerste teaser voor Gilmore Girls: A Year in the Life en lees ook onze eigen terugblik op de eerdere seizoenen , die allemaal te streamen zijn op Netflix.

Het filmpje is niet de enige actie waarmee Netflix de serie weer onder de aandacht brengt. In Amerika werden 200 koffiehuizen tijdelijk veranderd in een Luke's Diner; de bekende eet- en drinkgelegenheid uit de serie. Een van die locaties werd zelfs bezocht door acteur Scott Patterson, die in Gilmore Girls gestalte geeft aan Lukes Danes.