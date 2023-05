Verwijderde scène uit Game of Thrones S6

Deze week verscheen het zesde seizoen van Game of Thrones op blu-ray en dvd. Om dat te vieren zette HBO één van de verwijderde scènes ook online.

Het gesneuvelde fragment draait om Olenna Tyrell, gespeeld door de 78-jarige Diane Rigg, de actrice die in de jaren 60 bekend werd als Emma Peel in The Avengers en als Bond girl in On Her Majesty’s Secret Service. In de verwijderd scène gaat de Queen of Thorns in discussie met haar zoon Mace Tyrell (Roger Ashton-Griffiths), die zich eerder door Cersei liet verschepen naar Braavos, waardoor de High Sparrow de kans kreeg om Margaery (Natalie Dormer) and Loras (Finn Jones) op te sluiten. In haar laatste scène in de seizoensfinale zagen we hoe Lady Olenna een deal leek te sluiten met Varys en Ellaria Sand, wat straks hopelijk leidt tot een treffen met drakenmoeder Daenerys.