Na deTop 2000 à gogo: meer Eye Of The Tiger • Muziek • 29-12-2016 • leestijd 5 minuten • bewaren

De wereldhit ‘Eye of the tiger’ werd speciaal geschreven voor het boksfilmvervolg Rocky III (1982) maar kreeg een geheel eigen leven na de film.

De Engelse krant The Daily Mirror publiceerde onlangs een top-20 van favoriete workout tracks op Spotify. Tussen alle recente kneiters als ‘Gangnam style’ van Psy en Rihanna’s ‘Diamonds’ prijkte welgeteld één gouwe ouwe: ‘Eye of the tiger’ van de jaren-80-eendagsvliegen Survivor. Het nummer (alleen al dat intro: Duh! Tuh-tuh-tuh, tuh-tuh-tuh tuh-tuh-tuuuuh) is er tenslotte voor gemaakt om je te ondersteunen wanneer je – net als Rocky in de film waarvoor het is geschreven – ‘terug in je kracht’ wil komen of een pijngrens oprekkende prestatie wil leveren. Dat niets ontziende ritme en die tekst die enkel over de weg naar de winst gaat. ‘It’s the eye of the tiger, it’s the thrill of the fight, risin’ up to the challenge of our rival’. Ook film- en tv-makers, reclamemensen en politici wisten de Survivor-kneiter te vinden als het erop aankwam. Wij maakten een overzicht van de opvallendste toepassingen.

FILM (ROCKY III EN VERDER)

Eerst even de geschiedenis. Sylvester Stallone (hoofdrolspeler, scenarist én – vanaf deel 2 – regisseur) wilde voor het derde Rocky-deel in 1982 een wat stoerder thema dan het uiterst succesvolle maar ook wat al te fondant barokke ‘Gonna fly now’ van Bill Conti. In eerste instantie monteerde hij onder de introducerende sequentie wedstrijdmomenten van Rocky Balboa en zijn aanstaande tegenstrever Clubber Lang (Mr. T) het voor de hand liggende ‘Another one bites the dust’, een Queen-hit van een jaar eerder. Toen bleek dat de rechten voor dat nummer niet beschikbaar waren, benaderde Sly de vrij onbekende rockband Survivor, vijf mannen met beginnende buikjes wier aan Foreigner verwante muziek Stallone had leren kennen via zijn vriendschap met hun platenbazen. De twee schrijvers van de groep, de gitaristen Jim Peterik en Frankie Sullivan, kregen een video met een ruwe montage van de film mee en de instructie om vooral iets met een stevig ritme te maken. Voor de titel hoefde ze niet ver te zoeken want Rocky krijgt in de film van zijn trainer wel zes keer te horen dat hij voor het oog van de tijger moet gaan. (Overigens hoort u in Rocky III een vroege versie waarin daadwerkelijk tijgergebrul is gemixt dat wijselijk is weggelaten op de single.)

En daarna? Daarna waren er vele vechtscènes en montages vol trainingsbeelden, voorzien van de monsterhit (alleen al in de VS stond het zes weken op nummer 1). Maar laten we wat opvallender gebruik noemen. In 1986 verscheen de B-actiefilm Eye Of The Tiger met de nadien volkomen ontspoorde acteur Gary Busey als Vietnamveteraan die het aan de stok krijgt met een stel bikers. De dan op MTV platgedraaide Survivor–hit dient als titelsong, bloedserieus toegepast om het kill or be killed-gevoel – wat ook duidelijk in de tekst zit – van het geheel te benadrukken. Recht hiertegenover staat het gebruik van het nummer in Persepolis (2007). In die prachtanimatie naar de striproman van Marjane Satrapi over haar jeugd in het streng-islamitische en door oorlog geteisterde Iran zingt de hoofdpersoon het nummer om het rotgevoel te verdrijven wanneer ze na een verblijf in Europa terugkeert in Teheran. In Night Of The Museum verveelt nachtportier Ben Stiller zich stierlijk en zingt hij keihard hits (waaronder die ene van Survivor) over de speakers.

POLITIEK

Grootste ‘Eye of the tiger’-fan in Nederland is natuurlijk Geert Wilders. Hij UURschijnt het inmiddels te hebben losgelaten maar gebruikte het nummer vaak bij zijn opkomst tijdens grote verkiezingsbijeenkomsten begeleid door een lichtshow als ware hij Ozzy Osbourne himself. In de VS deed de republikeinse kandidaat Newt Gingrich hetzelfde. En ook hij stopte ermee. Maar dat was omdat Survivors Frankie Sullivan vorig jaar met een proces dreigde. Gingrich had geen toestemming gevraagd. Sullivan kent Wilders waarschijnlijk niet.

SPORT EN GAMES

Na de zegetocht van Rocky III langs de bioscopen werd ‘Eye of the tiger’ vaste prik tijdens boksmatches. Hulk Hogan gebruikte het nummer voor zijn opkomst tijdens zijn gloriejaren als worstelaar (dus voordat hij zich ging lopen aanstellen in de MTV-realityshow Hogan knows best). De geplaagde golfer Tiger Woods floot enkel de melodie in een reclame om een terugkeer aan te kondigen. In ons land was er darter Raymond van Barneveld die het nummer bij wedstrijden liet knallen (en daar was niets ironisch aan) terwijl ook FC Utrecht ‘Eye of the tiger’ uit de speakers laat schallen wanneer de spelers het veld opkomen. Ook bij muziekgames als Rock Band en Guitar Hero kun je aan de slag met het nummer, terwijl je in – onze favoriet – de karaokevariant SingStar in de huid kan kruipen van een heel slechte bruiloftzanger.

RECLAME

Heel leuk is die met Survivor zelf. De band bestaat nog steeds en doet in 2004 mee aan een geestige Starbucks-commercial voor de Amerikaanse tv waarin ze de eigen – en nu vooroorlogs aandoende – ‘Eye of the tiger’-videoclip parodiëren. Ze achtervolgen een kantoorpik genaamd Glen in zijn woning en over straat terwijl ze een aangepaste versie (‘Glen! Glen-Glen-Glen’) spelen van hun hit. In ons land was er die reclame van Tele2 waarin een man met dwerggroei een stevige workout à la Rocky doet. Echt hilarisch is de via YouTube groot geworden nepreclame van animator John Nolan (hij werkte mee aan onder meer de film Where The Wild Things Are) voor een (nep)merk genaamd Nolan’s cheese met een muis die op de maat van het nummer ontsnapt uit een muizenval (‘Seriously strong’ is de pay-off).

TV

Na jarenlang serieus gebruik (denk bijvoorbeeld aan de mooie momenten-montages in AVRO’s Sportpanorama!) op tv duiken ook comedyschrijvers op het nummer. Series als Family guy, My name is Earl en The king of queens gebruikten de afgelopen jaren ‘Eye of the tiger’ wanneer de hoofdpersoon – natuurlijk in montagevorm – met iets loopt te worstelen. Leukste tot nu toe is die in The Big Bang Theory waarin Raj en Sheldon een complexe stelling proberen op te lossen en we op de maat van het intro gesneden shots van de twee zien terwijl ze diep in gedachten naar een bord staren.

Verder is ‘Eye of the tiger’ natuurlijk vele malen om zeep geholpen in tv-talentenshows overal ter wereld. Maar de idiootste versie staat in dat kader op naam van de blonde actiester Dolph Lundgren (tegenstrever van Rocky in deel IV) die de eerste regels van nummer (‘Risin’ up, back on the streets’) in de Zweedse zingshow Melodifestivalen in 2010 voordraagt alsof hij het etiket van zijn ehm… vitaminenpreparaten voorleest. Gelukkig voor hem nemen dan zijn medepresentatoren het over. Nee, is geen parodie. De eerste echte parodie (uit 1984) staat op naam van – wie anders? – Weird Al Yankovic, al was het niet een van zijn beste.

Dit artikel is geschreven voor VARAgids 15 in 2013 bij een tv-vertoning van de filmklassieker Rocky III. Het stuk is gebruikt bij de research voor de reportage in Top 2000 à gogo van 29 december 2016 over Survivors ‘Eye of the tiger’, gemaakt door Dirk Jan Roeleven en Sandra de Witte. Deze is hier terug te zien.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4[/embed]

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=CiFWZ8MC2cE[/embed]