Vera: twaalfde seizoen gaat in maart van start op VRT 1

Het twaalfde seizoen van Vera is vanaf vrijdag 22 maart te zien op VRT 1. Brenda Blethyn (Secrets & Lies) geeft in het Britse misdaaddrama gestalte aan de door Ann Cleeves (Shetland) bedachte rechercheur Vera Stanhope. In de première van het twaalfde seizoen wordt er nabij een afgelegen vuurtoren een lichaam gevonden dat is vastgebonden aan een zeilboot. Vera ontdekt dat het gaat om de lokale ambtenaar en amateurzeiler Frank Channing. De man stond bekend als een brave huisvader die veel vrienden had en zeer gerespecteerd werd op zijn werk. Kwade opzet lijkt dus uitgesloten, maar toch wijst alles in die richting. Vera en haar team reconstrueren Franks laatste dagen om te achterhalen wat er is gebeurd. Het twaalfde seizoen van Vera bestaat uit in totaal vier afleveringen. Op de Britse televisie was eerder dit jaar ook een dertiende seizoen te zien, terwijl een veertiende reeks nu in de maak is.