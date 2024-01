Vera S12E01: vakkundig prikken door façades

Sommige mensen zijn goed in het ophouden van façades, maar rechercheur Vera Stanhope (Brenda Blethyn) laat al vanaf 2011 zien dat ze overal doorheen prikt. Aan het begin van het twaalfde seizoen stuit Stanhope op het strand op het stoffelijk overschot van Frank (Harvey Smith). Al snel krijgt ze een aardig beeld van wie Frank was: een familieman; een fervent zeiler; een harde werker. Kortom: een simpele sterveling die een overzichtelijk leven leidde. Het is knap hoe de makers dit onderschrijven door te hameren op details, zoals Franks huwelijk, dat eerst nog onverwoestbaar oogt. Of zijn relatie met zijn zoon.