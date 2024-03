Vera: eerste acht seizoenen komen in april naar Videoland

De Britse detectiveserie Vera komt naar Videoland: op zondag 21 april worden de eerste acht seizoenen aan het aanbod toegevoegd. Brenda Blethyn geeft in het drama gestalte aan Vera Stanhope, een ervaren rechercheur in dienst bij de politie van Northumberland. In de eerste aflevering van het eerste seizoen onderzoekt ze twee op het eerste gezicht ongerelateerde moorden, waarna een ontvoering zorgt voor extra complicaties. Verschillende zaken uit de eerste seizoenen zijn gebaseerd op de boeken van auteur Ann Cleeves (Shetland), die door scenarist Paul Rutman (Criminal Record) voor televisie werden bewerkt. In Nederland zijn momenteel de eerste twaalf seizoenen van Vera te zien geweest. Het dertiende seizoen debuteerde eerder dit jaar op de Britse televisie en voor 2025 staat ook al een veertiende seizoen ingepland.