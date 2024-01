Criminal Record S01E01: broeierige noir met uitstekende cast

De Schot Peter Capaldi, bij het grote publiek onder meer bekend van Paddington (2014), is een veelzijdig acteur. Zo liet hij in de serie The Devil’s Hour(2022) zien dat hij alleen al met zijn blik sinistere zaken kan suggereren. In Criminal Record speelt hij Daniel Hegarty, een doorgewinterde, cynische rechercheur die overduidelijk iets te verbergen heeft. Dat komt aan het licht als politiesergeant June Lenker (Cush Jumbo) een anoniem telefoontje begint te onderzoeken. Een jonge vrouw zoekt contact met de politie: ze weet wie echt verantwoordelijk is voor een steekpartij waarvoor een onschuldig persoon werd veroordeeld.