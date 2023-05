Veep S6 start op 16 april

HBO start op 16 april met het zesde seizoen van Veep. Julia Louis-Dreyfus bracht het nieuws naar buiten via social media.

Louis-Dreyfus is in de politieke komedie te zien als Selina Meyer, de vice-president en later ook president van de Verenigde Staten. De serie is losjes gebaseerd op de Britse sitcom The Thick of It , dat later met de film In the Loop nog een spin-off kreeg. Aan het einde van het vijfde seizoen van Veep , lees hier onze recensie , was te zien hoe Meyer –– de race om het presidentschap verloor, waardoor Laura Montez (Andrea Savage) haar plek in het Witte Huis over lijkt te gaan nemen. Voor zowel het vierde als het vijfde seizoen mocht Veep de Emmy voor Beste Komedie in ontvangst nemen. Julia Louis-Dreyfus won voor haar performance als Meyer zelfs vijf keer op rij de Emmy voor Beste Actrice in een Komedie. In het verleden won de actrice al Emmy’s voor Seinfeld en The New Adventures of Old Christine.