Veep-actrice Julia Louis-Dreyfus heeft borstkanker

Julia Louis-Dreyfus liet op Instragram weten dat er bij haar borstkanker is geconstateerd.

'Een op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Vandaag ben ik diegene', schrijft de actrice in een post op Instagram, waarin ze tevens haar vrienden en familie bedankt voor alle steun en pleit voor universele gezondheidszorg. De Veep -actrice kreeg vervolgens op de sociale media talloze steunbetuigingen van collega’s, zoals van Veep-bedenker Armando Iannucci en tegenspeler Tony Hale. Ook Married with Children-actrice Christina Applegate, bij wie in 2008 borstkanker werd geconstateerd, stak haar een hart onder de riem. Dreyfus won eerder deze maand voor de zesde keer op rij een Emmy voor haar rol in Veep. De serie van HBO werd onlangs verzekerd van een zevende en laatste seizoen . De productie zal straks waar nodig aangepast worden aan de behoeften van de actrice.