Vechtershart S02 • 03-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Start van het tweede seizoen van de dramaserie over de kickbokser Nick Roest (Waldemar Torenstra). Nu zijn vriendin Kirsten zwanger is, wil hij meer financiële zekerheid. Daarom laat hij zich omscholen tot MMA-vechter. Later op de Lagarde: in gesprek met Benja Bruijning over een nieuw seizoen Vechtershart Zondag 9 april, NPO3, 20:25