Valerio Zeno over Valerio4Ever

'In Valerio4Ever ga ik kijken wat er gedaan kan worden om zo oud mogelijk te worden.'

Is er iets wat je heeft verrast tijdens de opnames? ?In Valerio4Ever ga ik kijken wat er gedaan kan worden om zo oud mogelijk te worden. Dit doe ik onder meer op het gebied van voeding en beweging. Wat ik wel het bijzonderst vond, is dat wanneer wij 30 procent minder zouden eten, we 35 procent ouder kunnen worden. Dat is toch bizar?

De oplossing ligt dus bij ons eetpatroon? ?Voor een deel. Of er komt gewoon een medicijn waardoor we niet ouder worden. Er zijn onderzoekers die er zeker van zijn dat dit kan.

Zou je zelf heel oud willen worden?? Als ik oud ben en mijn lichaam is versleten, hoef ik echt niet eeuwig te leven. Maar mensen die ik heb gesproken zijn ervan overtuigd dat je duizend kan worden met een perfect geconditioneerd lichaam. Dus als de gebreken die je krijgt als je ouder wordt, op te lossen zijn en ik de rest van mijn leven 33 jaar blijf, wordt het natuurlijk een ander verhaal.

Je hebt ‘Proefkonijnen’ gedaan en ‘Je zal het maar hebben’; hoe komt het dat je nu weer een programma presenteert in het teken van het menselijk lichaam? ?Ik heb daar vaak over nagedacht, maar een antwoord heb ik eigenlijk niet. De ontwikkelingen op het gebied van medicijnen en operaties vind ik gewoon superinteressant. Voorgaande programma’s hebben me de kans gegeven een kijkje te nemen in deze wereld en ik denk dat het mijn interesses heeft aangewakkerd. (LV)

