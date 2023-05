USA verzekert Shooter van tweede seizoen

Zender USA bestelt een tweede seizoen van de actievolle dramaserie Shooter. Het eerste seizoen is momenteel halverwege.

In Shooter is Ryan Phillippe ( Crash ) te zien als Bob Lee Swagger, een voormalig marinier en gedecoreerd sluipschutter. Hij wordt door een oud collega (Omar Epps uit House ) gevraagd om een moordaanslag op de president te voorkomen, maar krijgt niet veel later zelf de schuld van die aanslag in de schoenen geschoven. Hij slaat op de vlucht en probeert zijn naam te zuiveren. Shooter werd gebaseerd op het boek Point of Impact van Stephen Hunter, dat al eerder door Antoine Fuqua werd verfilmd met Mark Wahlberg. Fuqua en Wahlberg zijn beide producenten van de tv-versie. De aanloop naar de serie was erg hobbelig. De première werd namelijk tot twee keer toe uitgesteld , vanwege de dodelijke schietpartijen die destijds het nieuws overheersten. Ook bijrolspeler Tom Sizemore kwam negatief in het nieuws , toen hij op de set een stuntman verwondde.