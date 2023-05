USA bestelt pilot over Tupac / Biggie moorden • Nieuws • 12-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

USA neemt de moorden op 2Pac en The Notorious B.I.G. onder de loep in Unsolved. De zender bestelt een pilot voor het waargebeurde misdaaddrama.

Beide rappers werden in de jaren 90 kort na elkaar doodgeschoten, maar de daders werden nooit opgepakt. Tupac ‘2Pac’ Shakur kwam september 1996 om het leven na een drive by shooting op de strip in Las Vegas. Een half jaar later werd zijn rivaal Christopher 'The Notorious B.I.G.' Wallace doodgeschoten. De pilot over het politieonderzoek wordt geregisseerd door Anthony Hemingway, die met American Crime Story: The People v. O.J. Simpson al eerder een succesvol true crime drama schoot. Unsolved wordt gebaseerd op Murder Rap: The Untold Story of Biggie Smalls & Tupac Shakur Murder Investigations , een boek van Greg Kading, die als voormalig agent van de politie in Los Angeles aan beide moordzaken werkte. Het boek wordt geadapteerd door Kyle Long, één van de schrijvers van de succesvolle advocatenserie Suits , dat ook te zien is op USA.

Momenteel werkt men ook aan een speelfilm over de twee moordzaken, waarin de Johnny Depp de hoofdrol zal spelen. Tupac krijgt daarnaast binnenkort een biopic getiteld All Eyez On Me. The Notorious B.I.G. kreeg in 2009 al een eigen biopic getiteld Notorious , waarin 2Pac ook even voorbij kwam. Notorious is nu te zien op Netflix.