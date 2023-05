USA bestelt pilot voor drama met Jessica Biel

Voor het eerst sinds 7th Heaven krijgt Jessica Biel mogelijk weer een vaste rol op televisie. Volgens Variety zal ze voor zender USA de hoofdrol spelen in de pilot voor het misdaaddrama The Sinner.

The Sinner (gebaseerd op het gelijknamige boek van Petra Hammesfahr) volgt een door Biel gespeelde moeder, die plotseling publiekelijk een geweldsdelict pleegt en nadien niet meer weet waarom. Een buitenstaander raakt geobsedeerd door het mogelijke motief achter haar woedeaanval. Samen proberen ze het ‘waarom’ te achterhalen en stuiten ze op een aantal gewelddadige geheimen uit haar verleden, die diep weggestopt zaten in haar geheugen. Scenarist Derek Simonds ( The Astronauts Wives Club ) zal het boek tot script bewerken en Antonio Campos ( Afterschool ) gaat Biel regisseren in de pilot. Mocht de pilot een serie worden, dan zal de actrice tevens aanblijven als producent.

Biel was jarenlang op televisie te zien in 7th Heaven , een familiedrama dat ze in 2006 verliet, waarna haar filmcarrière in een stroomversnelling raakte. Ze was vervolgens op het witte doek te bewonderen in onder meer The Illusionist , Next , Total Recall , The A-Team en – onder regie van Garry Marshall – in Valentine’s Day en New Year's Eve. Recentelijk had ze op televisie gastrollen in New Girl en BoJack Horseman