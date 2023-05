USA bestelt compleet seizoen van The Sinner • Nieuws • 19-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jessica Biel komt definitief terug naar televisie. Zender USA bestelt een compleet seizoen van haar nieuwe dramaserie The Sinner.

Biel had jarenlang een vaste rol op televisie in 7th Heaven. Nadat ze die serie verliet, was ze op het witte doek te zien in films als Next , The Illusionist en de remake van Total Recall. In haar nieuwe serie The Sinner speelt ze een moeder, die in het openbaar een geweldsdelict pleegt, maar vervolgens niet meer weet waarom. Een buitenstaander (Bill Pullman uit Lost Highway en Independence Day ) raakt geobsedeerd door het mogelijke motief achter haar woedeaanval. Samen gaan ze op onderzoek uit en stuiten ze op een aantal gewelddadige geheimen uit haar verleden, die diep weggestopt zitten in haar geheugen. The Sinner is gebaseerd op het gelijknamige boek van Petra Hammesfahr en werd door scenarist Derek Simonds ( Seven and a Match ) tot televisiescript bewerkt. Biel zal voor de serie eveneens aantreden als producent.

The Sinner is de eerste van drie recente pilots waar USA – bekend van Suits – een serie van bestelt. De status van andere twee, Damnation van James Mangold en The Tap van Rob Reiner, is nog onduidelijk. De zender heeft tevens het misdaaddrama Unsolved in ontwikkeling, maar die pilot moet nog gecast worden.