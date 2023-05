This Is Us krijgt twee extra showrunners • Nieuws • 07-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

In Nederland komt This Is Us nog niet op televisie, maar in Amerika is het familiedrama een enorm succes.

Isaac Aptaker en Elizabeth Berger, tot nu toe enkel schrijvers en producenten van de hitserie op NBC, mogen met ingang van het tweede seizoen bedenker Dan Fogelman ( Crazy , Stupid , Love ) ondersteunen als volwaardige showrunners. Het duo was naast hun werk voor This Is Us ook bezig met een spin-off van de sitcom How I Met Your Mother , maar deze wordt nu even uitgesteld. Op die manier kan het duo zich volledig richten op This Is Us , dat naast een tweede seizoen, ook al zeker is van een derde seizoen. Aptaker en Berger werkten in het verleden al met Fogelman aan The Neighbors op ABC en aan Grandfathered op Fox. Zonder Fogelman schreven ze nog voor de gestopte tv-versie van About A Boy , die bij ons zo nu en dan zien is op Comedy Central.

Het eerste seizoen van This Is Us heeft in Amerika nog twee afleveringen te gaan. Rollen in de serie zijn er voor onder andere Milo Ventimiglia ( Heroes ), Mandy Moore ( Tangled ) en Sterling K. Brown ( The People v. O.J. Simpson ). This Is Us is terug te vinden in ons lijstje met de beste feel-good televisie voor in bange dagen.