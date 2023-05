Once Upon A Time neemt afscheid van nog meer castleden

De Amerikaanse zender ABC kondigt het zevende seizoen van Once Upon A Time aan, maar de cast wordt flink opgeschoond.

De zevende reeks zal zich namelijk vooral richten op de personages gespeeld door Lana Parrilla, Robert Carlyle en Colin O’Donoghue. Daarnaast is er een hoofdrol voor Andrew J. West, bekend van The Walking Dead. Zijn personage zal debuteren in de aankomende finale van seizoen zes en wordt vervolgens onderdeel van het vaste ensemble. Na die finale zal er afscheid genomen worden van acteurs Ginnifer Goodwin, Josh Dallas, Jared Gilmore, Rebecca Mader en Emilie de Ravin. De makers wilden wel verder met het personage van Jennifer Morrison, maar zij besloot zelf om de serie te verlaten.