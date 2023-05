Unsolved: moorden op Biggie en 2Pac uitgelicht

Josh Duhamel (Las Vegas) onderzoekt de moorden op Biggie en 2Pac in de serie Unsolved.

Tupac ‘2Pac’ Shakur overleed in 1996 aan de gevolgen van een drive by shooting. Een jaar later werd Christopher ‘The Notorious B.I.G.’ Wallace doodgeschoten. Met Unsolved neemt zender USA ( Suits Mr. Robot ) de dood van beide rappers onder de loep. De miniserie werd gebaseerd op het boek van Greg Kading, die in de jaren 90 als agent in Los Angeles aan beide moordzaken werkte. Duhamel geeft in de serie gestalte aan Kading. Zijn collega’s bij de LAPD worden gespeeld door onder anderen Bokeem Woodbine ( Fargo ), Jimmi Simpson ( Westworld ), Brent Sexton ( Bosch ) en Jamie McShane ( Bloodline ). De als 2Pac gecaste Marcc Rose was al even te zien als Shakur in de film Straight Outta Compton. Voor rapper Wavyy Jonez is de rol van The Notorious B.I.G. zijn eerste acteerklus.