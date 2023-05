UnReal nu al zeker van vierde seizoen

Lifetime bestelt een vierde seizoen van de hitserie UnReal, dat in Nederland te zien is op NPO 3.

Onlangs werd het derde seizoen van UnReal nog uitgesteld tot 2018, maar dat weerhield de zender er niet van om alvast een volgende reeks vast te leggen. UnReal geeft een blik op de chaotische gang van zaken achter de schermen bij de fictieve datingshow Everlasting. De hoofdrollen worden gespeeld door Shiri Appleby en Constance Zimmer. Lees ook onze recensie van het tweede seizoen. De productie van het nieuwe seizoen van UnReal is al afgerond, maar de televisiepremière laat nog even op zich wachten. Lifetime bestelde daarnaast ook een tweede seizoen van Mary Kills People. Daarin geeft Caroline Dhavernas (Alana Bloom in Hannibal) gestalte aan arts Mary Harris, die na werktijd in het geheim terminaal zieken assisteert bij het plegen van zelfmoord.