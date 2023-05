Universiteit van Nederland nu bij de NPO • NPO • 17-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De colleges van Universiteit van Nederland zijn samen al tientallen miljoenen keren bekeken. Nu zijn ze ook te zien op NPO3.

Op de website van Universiteit van Nederland is dagelijks een gratis nieuw college te volgen. Wekelijks neemt een andere hoogleraar het woord. De 450 colleges zijn samen al tientallen miljoen keren bekeken. Universiteit van Nederland maakt in het kader van de privacyweken op NPO 3 (17 tot en met 29 oktober) speciale afleveringen met als thema privacy. Vanaf maandag zijn de vijf afleveringen te zien op NPO 3, met presentatie van oprichter Alexander Klöpping. Bart Schermer van de Universiteit Leiden vertelt over recht en privacy, Willemijn Aerdts (Universiteit Leiden) spreekt over de werkwijze inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Vanessa Evers van Universiteit Twente heeft het over sociale robotica (robots die weten en denken wat u voelt), Herbert Bos (Vrije Universiteit Amsterdam) heeft het over hacken en Leo Kouwenhoven van de TU Delft vertelt over de aanstaande revolutie van kwantumcomputers. Klöpping: ‘Die onderwerpen zijn nu heel belangrijk. Wat weten Facebook en Google over mij? Hoe erg is het dat niemand de algemene voorwaarden van een nieuwe app leest? Het zijn vragen die iedereen zichzelf weleens stelt. Maar ook: hoe voorkomt een inlichtingendienst een aanslag? Bestaat er straks een computer die echt alle wachtwoorden kan kraken? En hoe kan het dat zoveel persoonlijke afgeschermde data zomaar gehackt kan worden?’



Iedere werkdag een nieuw college op

Universiteit van Nederland, maandag 17 oktober, NPO 3, 22:35 uur