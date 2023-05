Universal maakt serie in de stijl van Hitchcock • Nieuws • 30-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De klassieke vertelstijl van Alfred Hitchcock wordt opnieuw geïnterpreteerd voor televisie. Universal werkt met de nabestaanden van de regisseur aan Welcome to Hitchcock.

Welcome to Hitchcock lijkt enigszins op Alfred Hitchcock Presents , een thrillerserie die tussen 1955 en 1965 te zien was op de Amerikaanse televisie en ook werd uitgezonden in Nederland. In elke aflevering werd toen een nieuw verhaal verteld, waarbij Hitchcock telkens zorgde voor een introductie en een afsluiting. De master of suspense regisseerde destijds ook zelf een aantal afleveringen. De nieuwe serie pakt het iets anders aan; Alfred Hitchcock Presents zal namelijk per seizoen een nieuw mysterie behandelen en niet per aflevering. Chris Columbus ( Harry Potter , Home Alone ) regisseert de pilot. Men wil voor de resterende afleveringen op zoek gaan naar gerenommeerde filmmakers en talenten, die het nalatenschap van Hitchcock eer aan kunnen doen.

Ruim 35 jaar na zijn dood is (het werk van) de regisseur van films als North by Northwest en Rear Window nog steeds mateloos populair. Een paar jaar terug werd hij nog gespeeld door Anthony Hopkins , in een film over de productie van Psycho. Op televisie is momenteel Bates Motel te zien, een prequel-serie op Psycho. Daarnaast is Penoza -bedenker Diederik van Rooijen momenteel bezig met een remake van The Birds.