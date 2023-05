Unieke Emmy-winst voor Amy Poehler en Tina Fey • Nieuws • 12-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Amy Poehler en Tina Fey schreven geschiedenis tijdens de uitreiking van de Creative Arts Emmy's. Het was voor het eerst dat een Emmy-award voor acteerwerk werd uitgereikt aan een duo.

Het tweetal won de Emmy voor hun gastoptreden in de kerstaflevering van Saturday Night Live , de sketch-show waar beide vrouwen jarenlang werkzaam waren. Fey en Poehler lieten onder meer gastactrices Melora Hardin ( Transparent ), Laurie Metcalf en Christine Baranski (beide uit The Big Bang Theory ) achter zich. Voor Poehler betekent de prijs haar eerste Emmy. Fey heeft er al verschillende op de schoorsteenmantel staan, waaronder twee voor beste actrice en eentje voor haar SNL -imitatie van Sarah Palin. Beide vrouwen waren niet aanwezig bij de uitreiking. Hun award werd daarom in ontvangst genomen door acteur en komiek Bob Newhart.

Fey en Poehler waren vorig jaar nog samen te zien in de komische speelfilm Sisters. Fey is momenteel producente van Unbreakable Kimmy Schmidt op Netflix. Poehler heeft voor tv nog onder meer een nieuwe komedie met Seann William Scott in ontwikkeling. De Creative Arts Emmy’s worden binnenkort gevolgd door de overige Primetime Emmy’s, die uitgereikt worden op zondag 18 september.