Under Paris: Jaws in de Seine

Bérénice Bejo speelt een wetenschapper die stuit op een bloeddorstig wezen in het centrum van Parijs in flauwe thriller.

Jaws in de Seine, zo laat de eerste akte van Under Paris (Sous la Seine) zich omschrijven. Want dankzij klimaatverandering raakt een grote haai de weg kwijt en deze belandt midden in het centrum van Parijs waar hij, of zij, terreur zaait. Filmmaker Xavier Gens (Hitman, 2007) presenteert het monster in zijn nieuwste film als een soort moordenaar uit een slasherfilm, die telkens ongezien en vanuit het duister toeslaat. Dat ziet er in Under Paris bij vlagen wat gekunsteld uit – de haai kan immers niet lopen, en moet dus telkens manieren vinden om slachtoffers in of vlak bij het water te lokken.

De film begint met een betoog voor een schonere aarde, met wetenschapper Sophia (Bérénica Bejo uit The Artist, 2011), die zich op open zee bevindt, in een plasticsoep. Daar treft ze haaien aan, maar ze ziet ook dat ze ineens in groepen zijn gaan jagen. Is dat een teken van versnelde evolutie? In Parijs ontdekken klimaatactivist Mika (Léa Léviant) en haar vrienden dat er een haai in de Seine zwemt, en ze willen het dier, dat voor hun hét icoon is van klimaatverandering, koste wat het kost redden. Sophia wil hen daar wel bij helpen, maar de lokale autoriteiten willen juist de ellende in de Seine verzwijgen.

Logisch: Under Paris speelt zich af in het heden, en de Olympische Spelen komen eraan. Atleten zullen zwemmen in de Seine, en zodra ze weten dat daar ook grote vleeseters aan de oppervlakte lurken, zullen ze logischerwijs afzien van deelname. Met die ietwat onlogische gedachte (ach, in Jaws nemen de autoriteiten ook stupide beslissingen) moet je als kijker maar meedeinen. Het is alleen spijtig dat de tweede en derde akte op verhaaltechnisch niveau niet erg veel meer te bieden hebben. De loop van het verhaal laat zich wel raden en natuurlijk moeten ook een aantal eeuwenoude bruggen er op een gegeven moment aan geloven.

Dat laatste ziet er, net als veel scènes met de haai zelf, ook weer zo potsierlijk uit, dat Gens misschien wel onbewust een komedie wilde maken.